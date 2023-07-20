Двоє чиновників за 7000 доларів хотіли "списати" військового зі служби. Їм оголосили підозри
Двоє чиновників за 7000 доларів планували "оформити" демобілізацію для військовослужбовця. Правоохоронці їх виявили та оголосили їм про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Начальник відділу Служби судової охорони та завідувач одного з відділень Головного військового клінічного госпіталю за гроші пропонували військовослужбовцям звільнення від проходження служби начебто за станом здоров’я.
Деталі справи
Працівник судової охорони товаришував з лікарем військового госпіталю та вирішив заробити на цьому знайомстві.
"Він зокрема знайшов військовослужбовця, який висловлював небажання служити та запропонував йому за 7 тисяч доларів допомогу з демобілізацією", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для цього військовий мав пройти лікування у госпіталі через фіктивну проблему зі здоров’ям "під наглядом" завідувача відділення. Потім, на підставі підробленої виписки, пройти військово-лікарську комісію, яка б звільнила його зі служби за станом здоров’я.
Що їм загрожує
ДБР затримало працівника судової охорони під час отримання коштів. Наразі повністю задокументовано штучну госпіталізацію одного військового до лікарні з нібито "хворобою серця". Тривають слідчі для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів з військовослужбовців.
Фото: Затримання (dbr.gov.ua)
Обом учасникам оборудки повідомлено про підозру в "одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.
Корупція у військовій сфері
Раніше у Харкові затримували двох військових, які допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Вони гарантували 5 років відстрочки, а декому взагалі обіцяли уникнути призову.
Також ДБР затримувало одного з керівників військової частини в Одеській області. Він відбирав у солдатів частину щомісячних бойових доплат.
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