Двое чиновников за 7000 долларов хотели "списать" военного со службы. Им объявили подозрения

Двое чиновников за 7000 долларов планировали "оформить" демобилизацию для военнослужащего. Правоохранители их обнаружили и объявили им о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований .

Начальник отдела Службы судебной охраны и заведующий одного из отделений Главного военного клинического госпиталя за деньги предлагали военнослужащим освобождение от прохождения службы якобы по состоянию здоровья.

Детали дела

Работник судебной охраны дружил с врачом военного госпиталя и решил заработать на этом знакомстве.

"Он в частности нашел военнослужащего, который выражал нежелание служить и предложил ему за 7 тысяч долларов помощь с демобилизацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого военный должен был пройти лечение в госпитале из-за фиктивной проблемы со здоровьем "под наблюдением" заведующего отделением. Затем, на основании поддельной выписки, пройти военно-врачебную комиссию, которая бы уволила его со службы по состоянию здоровья.

Что им грозит

ГБР задержало работника судебной охраны во время получения средств. Сейчас полностью задокументировано искусственную госпитализацию одного военного в больницу с якобы "болезнью сердца". Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов получения взяток с военнослужащих.

Фото: Задержание (dbr.gov.ua)

Обоим участникам сделки сообщено о подозрении в "получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Коррупция в военной сфере

Ранее в Харькове задерживали двух военных, которые помогали военнообязанным избежать мобилизации. Они гарантировали 5 лет отсрочки, а некоторым вообще обещали избежать призыва.

Также ГБР задерживал одного из руководителей воинской части в Одесской области. Он отнимал у солдат часть ежемесячных боевых доплат.