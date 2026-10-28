Двоє бойовиків РФ під виглядом цивільних намагалися пробратися до Києва

Контррозвідка Служби безпеки затримала на прифронтовій території Донеччини двох контрактників 291-го мотострілецького полку Південного військового округу РФ.

Обидва були перевдягнені в цивільне і рухалися у напрямку Києва на машині, яку вони зупинили автостопом.

Співробітники СБУ затримали їх на блокпосту при в’їзді у Дніпропетровську область. В одного із фігурантів на шиї виявили жетон військовослужбовця російської армії.

За наявними даними, окупанти сподівалися доїхати до Києва, де в одного з них проживають родичі, та "залягти на дно".

Як з’ясувало розслідування, одним із затриманих виявився двічі засуджений за вбивство мешканець тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога проти Сил оборони.

Після початку повномасштабної війни рецидивіст брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу.

Ще один фігурант - громадянин Росії, який уклав контракт з міноборони країни-агресора, коли відбував тюремне покарання за вбивство.

За матеріалами справи, нещодавно обох бойовиків відправили на штурм позицій українських військ на Краматорському напрямку, де вони згодом втекли з лінії боєзіткнення і проникли до селища у "сірій" зоні.

Там вони переодягнулися в цивільний одяг, який знайшли у покинутому будинку, закопали в цій оселі формений одяг, табельну зброю армії рф і пішки вирушили у напрямку райцентру.

По дорозі до міста вони зупинили авто, власник якого погодився підвезти фігурантів до Дніпра, звідки вони планували доїхати до Києва.

Але їхній план провалився - обох зловмисників затримали в районі адмінкордону прифронтової області.

Слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику з Луганщини про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Триває розслідування для з’ясування всіх обставин злочину. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його спільника - громадянина РФ - наразі утримують як військовополоненого.