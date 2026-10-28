Двое боевиков РФ под видом гражданских пытались пробраться в Киев

Контрразведка Службы безопасности задержала на прифронтовой территории Донбасса двух контрактников 291 мотострелкового полка Южного военного округа РФ.

Оба были переодеты в гражданское и двигались по направлению к Киеву на машине, которую они остановили автостопом.

Сотрудники СБУ задержали их на блокпоста при въезде в Днепропетровскую область. У одного из фигурантов на шее обнаружили жетон военнослужащего российской армии.

По имеющимся данным, оккупанты надеялись доехать до Киева, где у одного из них проживают родственники, и "залечь на дно".

Как выяснило расследование, одним из задержанных оказался дважды осужден за убийство житель временно оккупированного Довжанска в Луганской области, который с 2016 года воюет на стороне врага против Сил обороны.

После начала полномасштабной войны рецидивист участвовал в боях под Бахмутом как помощник наводчика противотанкового ракетного комплекса.

Еще один фигурант - гражданин России, заключивший контракт по минобороне страны-агрессора, когда отбывал тюремное наказание за убийство.

По материалам дела, недавно обоих боевиков отправили на штурм позиций украинских войск на Краматорском направлении, где они впоследствии сбежали с линии боестолкновения и проникли в поселок в "серой" зоне.

Там они переоделись в гражданскую одежду, которую нашли в заброшенном доме, закопали в этом доме форменную одежду, табельное оружие армии РФ и пешком отправились в направлении райцентра.

По дороге в город они остановили автомобиль, владелец которого согласился подвезти фигурантов в Днепр, откуда они планировали доехать до Киева.

Но их план провалился - обоих злоумышленников задержали в районе админграницы прифронтовой области.

Следователи Службы безопасности сообщили враждебному приспешнику из Луганщины о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Продолжается расследование по выяснению всех обстоятельств преступления. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Его сообщника - гражданина РФ - сейчас удерживают как военнопленного.