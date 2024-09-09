Двобій року. Що потрібно знати про дебати Трампа і Гарріс

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Кандидати у президенти США 10 вересня проведуть дебати. Цей захід завжди є важливим на виборах у Сполучених Штатах. Цього ж року вони взагалі можуть визначити долю президентства.

Перші дебати цього року, що відбулися 27 червня, призвели до зняття з виборів Джо Байдена. Тоді чинний президент показав себе вкрай мляво, і згодом під тиском істеблішменту Демократичної партії відмовився від подальшої участі у виборах на користь своєї віце-президентки Камали Гарріс.

За даними опитувань, рейтинги обох кандидатів у ключових штатах зрівнялися, або ж Гарріс навіть випереджає Трампа. Разом з тим, нова кандидатка від демократів з моменту свого висування активно виступає на мітингах, але у живі дискусії досі не вступала. Так само Гарріс дала лише одне інтерв'ю для американської преси. Отже дебати для неї стануть справжнім викликом, а для Трампа - чи не останньою можливістю переломити ситуацію на свою користь.

За якими правилами пройдуть дебати

Дебати відбудуться у Філадельфії, штат Пенсильванія. Правила будуть такими ж, які під час дебатів Дональда Трампа та Джо Байдена у червні цього року.

Трамп та Гарріс будуть стояти за трибунами протягом усього часу дебатів - 90 хвилин. Кожному кандидату видадуть ручку, блокнот та пляшку води. Буде заборонено будь-який реквізит та заздалегідь написані нотатки.

Члени передвиборчих команд не зможуть взаємодіяти з кандидатами протягом усього заходу, включаючи рекламні паузи.

Запитань від аудиторії не буде. Так само не передбачено вступних слів.

Натомість запитання кандидатам ставитимуть лише модератори. Час відповіді на кожне запитання також буде обмежено двома хвилинами. Ще дві хвилини буде на спростування та ще одна на уточнення чи роз'яснення.

Напередодні Гарріс закликала Трампа провести дебати з увімкненими мікрофонами упродовж усіх дебатів, однак цю ідею було відкинуто. Зазначимо, що увімкнені мікрофони зіграли з Трампом у злий жарт на президентських дебатах 2020 року, коли політик не стримував себе та постійно перебивав Джо Байдена. Така агресивність дала опонентам Трампа додаткові приводи для критики.

Як до дебатів готується Трамп

Представники команди Трампа зазначають, що для екс-президента головний спосіб готуватися до дебатів - це зустрічі з виборцями та відповіді на запитання преси. Разом з тим, у команді Трампа дебатам приділяють багато уваги саме у контексті протидії Камалі Гарріс.

За останні тижні в передвиборній команді Трампа відбулося усвідомлення того, що жодні дії, вжиті ними в період до дебатів, навряд чи вплинуть на рейтинги Гарріс. А оскільки вони не вірять, що послання республіканця буде донесене до аудиторії, радникам Трампа залишається сподіватися, що їх кандидат зможе надихнути виборців своїм виступом на контрасті з Гарріс.

Команда Трампа звернулася за допомогою до колишнього члена Демократичної партії від Гавайських островів Тулсі Габбард, яка розгромила Гарріс в ході дебатів у 2019 році під час внутрішньопартійних праймеріз.

На дебатах у 2019 році Габбард вивела опонентку з рівноваги, апелюючи до її попередньої роботи окружним прокурором у Сан-Франциско. Тоді за словами Габбард, Гарріс "посадила понад 1500 осіб за порушення, пов'язані з марихуаною, а потім сміялася з цього, коли її питали, чи курила вона колись марихуану".

Радники Трампа також позитивно оцінюють вимкнення мікрофонів, вважаючи, що це позбавляє Гарріс можливості в режимі реального часу коментувати факти, які озвучує Трамп. Зазначимо, що Трампа регулярно ловлять на маніпулюванні фактами чи навіть брехні. Також вимкнені мікрофони позбавлять Гарріс можливості жартувати на адресу Трампа – цей прийом вона використовувала в ході дебатів 2019 та 2020 року.

Як до дебатів готується Камала Гарріс

У команді Гарріс визнають, що їх опонент є сильним суперником. Що важливо, вони ніколи раніше не зустрічалися напряму.

Камала Гарріс так чи інакше готувалася до дебатів протягом останніх місяців. Її оточення зазначає, що під час зупинок між мітингами кандидатка проштудіювала велику кількість книг та інформаційних матеріалів. Фінальний етап підготовки до дебатів розпочався у четвер 5 вересня. Коли Гарріс поставила на паузу передвиборчі поїздки та замкнулася зі своєю командою до самих дебатів у Пенсильванії, штаті, де, власне, і відбудуться дебати.

Підготовка Гарріс до дебатів також передбачає численні репетиції. Вони практично повністю відтворюють 90-хвилинні справжні дебати, у яких роль Трампа відіграє Філіп Рейнес, давній помічник Гілларі Клінтон.

За словами двох людей, знайомих із процесом, часом репетиції відхиляються від сценарію, коли кандидатка надто зосереджується на дрібних деталях, фактично зриваючи дебати. Allbritton Journalism Institute, співробітники якого спілкувалися з командою Гарріс, зазначає, що основна мета тренувань - підготувати її до конфронтації та зробити її готовою відбивати атаки Трампа, які, як вони очікують, стануть особистими.

"Темперамент. Темперамент. Темперамент", - зазначив один із членів команди Гарріс, описуючи навчання, покликане допомогти зберігати спокій та виглядати "президентською".

Перевага Гарріс, як вважає її команда, в тому, що вона краще орієнтується у питаннях економіки, доступу до абортів, "лідерства в демократії" та проблем зі збройним насильством.

Які раціональні прийоми не готували б кандидати заздалегідь, багато вирішать і спонтанні емоції. А вони точно будуть, бо в командах обох кандидатів на кон поставили дуже багато.