Поединок года. Что нужно знать о дебатах Трампа и Харрис

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Кандидаты в президенты США 10 сентября проведут дебаты. Это мероприятие всегда важно на выборах в Соединенных Штатах. В этом году они вообще могут определить судьбу президентства.

Первые дебаты этого года, состоявшиеся 27 июня, привели к снятию с выборов Джо Байдена. Тогда действующий президент показал себя крайне вяло и впоследствии под давлением истеблишмента Демократической партии отказался от дальнейшего участия в выборах в пользу своей вице-президента Камалы Харрис.

По данным опросов, рейтинги обоих кандидатов в ключевых штатах сравнялись, или Харрис даже опережает Трампа. Вместе с тем новая кандидатка от демократов с момента своего выдвижения активно выступает на митингах, но в живые дискуссии до сих пор не вступала. Также Харрис дала лишь одно интервью для американской прессы. Так что дебаты для нее станут настоящим вызовом, а для Трампа – последней возможностью переломить ситуацию в свою пользу.

По каким правилам пройдут дебаты

Дебаты пройдут в Филадельфии, штат Пенсильвания. Правила будут такими же, как и во время дебатов Дональда Трампа и Джо Байдена в июне этого года.

Трамп и Гаррис будут стоять за трибунами в течение всего времени дебатов – 90 минут. Каждому кандидату выдадут ручку, блокнот и бутылку воды. Запрещается любой реквизит и заранее написанные заметки.

Члены предвыборных команд не смогут взаимодействовать с кандидатами в течение всего мероприятия, включая рекламные паузы.

Вопросов от аудитории не будет. Так же не предусмотрены вступительные слова.

Вопросы кандидатам будут задавать только модераторы. Время ответа на каждый вопрос будет ограничено двумя минутами. Еще две минуты будет на опровержение и на уточнение или разъяснение.

Накануне Харрис призвала Трампа провести дебаты с включенными микрофонами на протяжении всех дебатов, однако эта идея была отвергнута. Отметим, что включенные микрофоны сыграли с Трампом в злую шутку на президентских дебатах 2020 года, когда политик не сдерживал себя и постоянно перебивал Джо Байдена. Такая агрессивность дала оппонентам Трампа дополнительные поводы для критики.

Как к дебатам готовится Трамп

Представители команды Трампа отмечают, что для экс-президента главный способ готовиться к дебатам – это встречи с избирателями и ответы на вопросы прессы. Вместе с тем, в команде Трампа дебатам уделяют большое внимание именно в контексте противодействия Камале Харрис.

За последние недели в предвыборной команде Трампа состоялось осознание того, что никакие действия, предпринятые ими в период до дебатов, вряд ли повлияют на рейтинги Харрис. А поскольку они не верят, что послание республиканца будет донесено до аудитории, советникам Трампа остается надеяться, что их кандидат сможет вдохновить избирателей своим выступлением на контрасте с Харрис.

Команда Трампа обратилась за помощью к бывшему члену Демократической партии от Гавайских островов Тулси Габбард, разгромившей Харрис в ходе дебатов в 2019 году во время внутрипартийных праймериз.

На дебатах в 2019 году Габбард вывела оппонентку из равновесия, апеллируя к ее предыдущей работе окружным прокурором в Сан-Франциско. Тогда по словам Габбард, Гаррис "посадила более 1500 человек за нарушения, связанные с марихуаной, а потом смеялась над этим, когда ее спрашивали, курила ли она когда-нибудь марихуану".

Советники Трампа также положительно оценивают отключение микрофонов, полагая, что это лишает Харрис возможности в режиме реального времени комментировать факты, которые озвучивает Трамп. Отметим, что Трампа регулярно ловят на манипулировании фактами или даже лжи. Также выключенные микрофоны лишат Харрис возможности шутить в адрес Трампа – этот прием она использовала в ходе дебатов 2019 и 2020 года.

Как к дебатам готовится Камала Гаррис

В команде Харрис признают, что их оппонент является сильным соперником. Что немаловажно, они никогда раньше не встречались напрямую.

Камала Харрис так или иначе готовилась к дебатам на протяжении последних месяцев. Ее окружение отмечает, что во время остановок между митингами кандидат проштудировала большое количество книг и информационных материалов. Финальный этап подготовки к дебатам начался в четверг 5 сентября. Когда Харрис поставила на паузу предвыборные поездки и закрылась со своей командой до дебатов в Пенсильвании, штате, где, собственно, и состоятся дебаты.

Подготовка Харрис к дебатам также предполагает многочисленные репетиции. Они практически полностью воспроизводят 90-минутные настоящие дебаты, в которых роль Трампа играет Филипп Рейнес, давний помощник Хиллари Клинтон.

По словам двух людей, знакомых с процессом, иногда репетиции отклоняются от сценария, когда кандидат слишком сосредоточивается на мелких деталях, фактически срывая дебаты. Allbritton Journalism Institute, сотрудники которого общались с командой Харрис, отмечает, что основная цель тренировок – подготовить ее к конфронтации и сделать ее готовой отражать атаки Трампа, которые, как они ожидают, станут личными.

"Темперамент. Темперамент. Темперамент", - отметил один из членов команды Харрис, описывая обучение, призванное помочь сохранять спокойствие и выглядеть "президентской".

Преимущество Харрис, как считает ее команда, в том, что она лучше ориентируется в вопросах экономики, доступа к абортам, "лидерства в демократии" и проблемм с вооруженным насилием.

Какие рациональные приемы не готовили бы кандидаты заранее, многое решат и спонтанные эмоции. А они точно будут, потому что в командах обоих кандидатов на кон поставили очень много.