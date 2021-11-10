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Движущей силой пандемии стают школы, - ВОЗ

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Женева, Среда 10 ноября 2021 09:02
Движущей силой пандемии стают школы, - ВОЗ Фото: директор Европейского регионального бюро ВООЗ Ганс Клюге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Они являются движущей силой эпидемии.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью газете La Vanguardia.

По его словам, нужно начинать вакцинировать детей.

"И на следующем этапе мы будем искать доказательства в вакцинах для детей, поскольку появляется все больше и больше доказательств того, что школы теперь тоже являются движущей силой эпидемии", - заявил Клюге.

Напомним, ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса.

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