Движущей силой пандемии стают школы, - ВОЗ
Фото: директор Европейского регионального бюро ВООЗ Ганс Клюге (Виталий Носач, РБК-Украина)
В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Они являются движущей силой эпидемии.
Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью газете La Vanguardia.
По его словам, нужно начинать вакцинировать детей.
"И на следующем этапе мы будем искать доказательства в вакцинах для детей, поскольку появляется все больше и больше доказательств того, что школы теперь тоже являются движущей силой эпидемии", - заявил Клюге.