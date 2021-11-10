Движущей силой пандемии стают школы, - ВОЗ

В ВОЗ сделали заявление о работе школ во время пандемии. Они являются движущей силой эпидемии.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его интервью газете La Vanguardia .

По его словам, нужно начинать вакцинировать детей.

"И на следующем этапе мы будем искать доказательства в вакцинах для детей, поскольку появляется все больше и больше доказательств того, что школы теперь тоже являются движущей силой эпидемии", - заявил Клюге.