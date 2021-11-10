Рушійною силою пандемії стають школи, - ВООЗ

У ВООЗ зробили заяву про роботу шкіл під час пандемії. Вони є рушійною силою епідемії.

Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його інтерв'ю газеті La Vanguardia .

За його словами, потрібно починати вакцинувати дітей.

"І на наступному етапі ми будемо шукати докази у вакцинах для дітей, оскільки з'являється все більше і більше доказів того, що школи тепер теж є рушійною силою епідемії", - заявив Клюге.