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Рушійною силою пандемії стають школи, - ВООЗ

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Женева, Середа 10 листопада 2021 09:02
Рушійною силою пандемії стають школи, - ВООЗ Фото: директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У ВООЗ зробили заяву про роботу шкіл під час пандемії. Вони є рушійною силою епідемії.

Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю газеті La Vanguardia.

За його словами, потрібно починати вакцинувати дітей.

"І на наступному етапі ми будемо шукати докази у вакцинах для дітей, оскільки з'являється все більше і більше доказів того, що школи тепер теж є рушійною силою епідемії", - заявив Клюге.

Нагадаємо, ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу.

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