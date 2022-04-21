UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Движения на Николаев нет", - Ким рассказал о ситуации в городе

Фото: Виталий Ким
Автор: RBC.UA

В Николаеве каждый день беспокойно, сейчас продолжаются активные боевые действия на линии столкновения, и враг обстреливает из систем залпового огня город. Тем не менее, город пытается возвращаться к мирной жизни.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.

Как расказал журналистам глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Николаев остается транзитным городом, принимающим множество переселенцев.

"Сегодня ночью оккупанты обстреляли центр города, как следствие, трое раненых, один из них скончался на операционном столе. Вчера обстреляли Баштанку - попали в больницу крылатой ракетой", - уверяет глава Николаевской ОВА.

Информация, мол, надо покинуть Николаев в течении 30 часов - фейк. Движения на город нет, а даже если бы было, то для такого наступления, им бы потребовалось не меньше недели, - убежден Виталий Ким.

По словам Кима, в Николаеве работают аптеки, магазины, кафе - город пытается жить мирной жизнью.

Наапомним, вчера, 20 апреля, в Николаеве прогримели взрывы.

Раньше мы сообщали, с начала полномасштабного вторжения России из Николаева выехало 40% населения. В то же время статистика по покинувшим город не ведется.

Читайте РБК-Украина в Google News
НиколаевВойна в Украине