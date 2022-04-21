"Движения на Николаев нет", - Ким рассказал о ситуации в городе

Как расказал журналистам глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Николаев остается транзитным городом, принимающим множество переселенцев.

"Сегодня ночью оккупанты обстреляли центр города, как следствие, трое раненых, один из них скончался на операционном столе. Вчера обстреляли Баштанку - попали в больницу крылатой ракетой", - уверяет глава Николаевской ОВА.

Информация, мол, надо покинуть Николаев в течении 30 часов - фейк. Движения на город нет, а даже если бы было, то для такого наступления, им бы потребовалось не меньше недели, - убежден Виталий Ким.

По словам Кима, в Николаеве работают аптеки, магазины, кафе - город пытается жить мирной жизнью.