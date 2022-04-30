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Движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено, - ОВА

Фото: в Запорожской области частично ограничили движение транспорта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Военное командование Сил обороны Запорожья запретило движение из Запорожья через Каменское на Васильевку. Здесь передвигаться транспортом пока опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее объявление Запорожской ОВА.

"Согласно решению военного командования Сил обороны Запорожья, учитывая ситуацию, сложившуюся на маршруте гуманитарного коридора, движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено", - говорится в сообщении.

Украинцев с пониманием просят отнестись к сложившейся ситуации.

"Об открытии гуманитарного коридора будет уведомлено дополнительно", - добавляют в ОВА.

Как сообщалось, украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10". Он корректировал огонь артиллерии и вел разведку местности на одном из направлений Запорожской области.

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