Движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено, - ОВА

Военное командование Сил обороны Запорожья запретило движение из Запорожья через Каменское на Васильевку. Здесь передвигаться транспортом пока опасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее объявление Запорожской ОВА.
"Согласно решению военного командования Сил обороны Запорожья, учитывая ситуацию, сложившуюся на маршруте гуманитарного коридора, движение из Запорожья через Каменское на Васильевку запрещено", - говорится в сообщении.
Украинцев с пониманием просят отнестись к сложившейся ситуации.
"Об открытии гуманитарного коридора будет уведомлено дополнительно", - добавляют в ОВА.
Как сообщалось, украинские военные сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10". Он корректировал огонь артиллерии и вел разведку местности на одном из направлений Запорожской области.
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