Рух з Запоріжжя через Кам'янське на Василівку заборонено, - ОВА

Військове командування Сил оборони Запоріжжя заборонило рух з Запоріжжя через Кам'янське на Василівку. Тут пересуватися транспортом наразі небезпечно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне оголошення Запорізької ОВА.
"Згідно рішення військового командування Сил оборони Запоріжжя, зважаючи на безпекову ситуацію, що склалась на маршруті гуманітарного коридору, рух з Запоріжжя через Кам'янске на Василівку наразі заборонений", - йдеться в повідомленні.
Українців з розумінням просять поставитися до ситуації, яка склалася.
"Про відкриття гуманітарного коридору буде повідомлено додатково", - додають в ОВА.
Як повідомлялося, українські військові збили найновіший російський безпілотник "Орлан-10". Він коригував вогонь артилерії та вів розвідку місцевості на одному із напрямків Запорізької області.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.