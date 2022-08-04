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Движение на въезде в Раву-Русскую возобновили и назвали причину протеста

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Украина, Четверг 04 августа 2022 21:00
Движение на въезде в Раву-Русскую возобновили и назвали причину протеста Фото: движение на въезде в Раву-Русскую восстановили и назвали причину протеста (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня около 50 человек перекрыли движение на 185 километре автодороги М-09 сообщением "Тернополь-Львов-Рава-Русская". Водители крупногабаритных грузовиков протестовали из-за того, что им приходится до четырех суток ждать, чтобы пересечь границу на выезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

По состоянию на сейчас в очереди на ПП "Рава-Русская" ожидают 950 грузовиков.

По словам Козицкого, пропускная способность этого ПП, согласно Меморандуму, 300 автомобилей в сутки. За прошедшие сутки границу на выезд там пересекли 320 грузовиков.

В Краковце пропускная способность 500 машин, а пропустили за сутки - 780. В Шегинях - 250, а пересекли границу - 340.

Глава ОВА добавил, совместно с УДП Укринтеравтосервис вводим электронную очередь на границе: водители смогут зарегистрироваться на пересечение границы в режиме онлайн и, согласно регистрации, подъезжать на определенную дату и время. Пилотным пунктом, где заработает е-очередь, будет Краковец.

"Учитывая ситуацию с тем, что войска РФ блокируют море, просим водителей следить за очередями на ПП в онлайн-режиме и выбирать те пункты, которые менее загружены. Сделать это можно здесь",- сообщил Козицкий.

Он также отметил, что в Краковце на 40% увеличили пропускную способность для грузовиков, открыли там новый терминал для легковых авто и автобусов.

Ранее на границе с Польшей пункт пропуска "Краковец" временно закрывали для выезда из Украины.

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