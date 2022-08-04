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Рух на в'їзді у Раву-Руську відновили та назвали причину протесту

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 21:00
Рух на в'їзді у Раву-Руську відновили та назвали причину протесту Фото: рух на в'їзді у Раву-Руську відновили та назвали причину протесту (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні близько 50 людей перекрили рух на 185 кілометрі автодороги М-09 сполученням "Тернопіль-Львів-Рава-Руська". Водії великогабаритних вантажівок протестували через те, що їм доводиться до чотирьох діб чекати, щоб перетнути кордон на виїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Станом на зараз у черзі на ПП "Рава-Руська" очікують 950 вантажівок.

За словами Козицького, пропускна здатність цього ПП, згідно з Меморандумом, 300 автомобілів на добу. Минулої доби кордон на виїзд там перетнули 320 вантажівок.

У Краківці пропускна здатність 500 машин, а пропустили за добу - 780. У Шегинях - 250, а перетнули кордон - 340.

Глава ОВА додав, спільно з УДП Укрінтеравтосервіс запроваджуємо електронну чергу на кордоні: водії зможуть зареєструватися на перетин кордону у режимі онлайн і, відповідно до реєстрації, під‘їжджати на певну дату та час. Пілотним пунктом, де запрацює е-черга, буде Краківець.

"Враховуючи ситуацію з тим, що війська РФ блокують море, просимо водіїв слідкувати за чергами на ПП в онлайн-режимі і обирати ті пункти, які менше завантажені. Зробити це можна тут", - повідомив Козицький.

Він також зазначив, що у Краківці на 40% збільшили пропускну здатність для вантажівок, відкрили там новий термінал для легкових авто та автобусів.

Раніше на кордоні з Польщею пункт пропуску "Краковець" тимчасово закривали для виїзду з України.

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