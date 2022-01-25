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Рух під Верховною радою перекрито: причина

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 09:45
Рух під Верховною радою перекрито: причина Фото: знак аварійної зупинки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Рух автотранспорту під Верховною радою в Києві перекрито. Під стінами парламенту проходить акція протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У Києві заблокований весь урядовий портал через акцію SaveФОП. Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Зокрема, підприємці вимагають прийняття законопроектів №3853-1 та №3993, а також скасувати вимогу використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.

Біля будівлі ВРУ зібралися вже сотні мітингувальників. Вранці організатори акції встановили сцену.

Фото: акція SaveФОП під ВРУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, 25 січня депутати Верховної Ради повертаються з місячних канікул. У перший робочий день вони підготують звернення до міжнародних організацій (6543) через зростання військової загрози з боку РФ.

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