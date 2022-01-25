Рух під Верховною радою перекрито: причина
Рух автотранспорту під Верховною радою в Києві перекрито. Під стінами парламенту проходить акція протесту.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У Києві заблокований весь урядовий портал через акцію SaveФОП. Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Зокрема, підприємці вимагають прийняття законопроектів №3853-1 та №3993, а також скасувати вимогу використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.
Біля будівлі ВРУ зібралися вже сотні мітингувальників. Вранці організатори акції встановили сцену.
Нагадаємо, 25 січня депутати Верховної Ради повертаються з місячних канікул. У перший робочий день вони підготують звернення до міжнародних організацій (6543) через зростання військової загрози з боку РФ.