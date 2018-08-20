Рух по вул. Антоновича у Києві повністю відновлено

У КМДА назвали попередню причину пошкодження асфальту на вул. Антоновича

Рух по вул. Антоновича у Києві, що було перекрито 19 серпня через пошкодження асфальту, повністю відновлено. Про це у ході брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Як зазначили у КМДА, причиною пошкодження стало потрапляння води, яка наопичился через сильну зливу, у в котловани, які були вириті для прокладка теплових мереж.

"По вулиці Антоновича у нас відбулося пошкодження дорожнього покриття, відбулися провали. На сьогодні відновлено повністю рух по вул. Антоновича. З'ясовано причину. По цій вулиці відбувалася прокладка теплових мереж, були вириті котловани і потрапляння потоку води в котловани спричинило пошкодження дорожнього покриття. Це попередній аналіз. Буде працювати комісія, винним буде пред'явлена претензія на відшкодування шкоди, яка була заподіяна дорожньому покриттю і тротуарам по вулиці Антоновича", - заявив він.

Нагадаємо, вчора, 19 серпня, внаслідок сильної зливи у центрі Києва на вул. Антоновича було перекрито рух через пошкодження асфальту - на проїжджій частині утворилися ями.