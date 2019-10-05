Движение в центре Киева перекрыто: карта

В Киеве в период с 5 по 6 октября в связи с проведением марафона ограничат движение автомобильного транспорта по центральным улицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, в связи с проведением марафона будет перекрыто движение транспорта почти на 40 улицах города, а также на трех мостах - Гаванском, Северном и мосту Патона. Так, с 4 по 6 октября перекрыто движение Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской.

Кроме того, с 05:00 субботы до 22:00 воскресенья, 6 октября, движение транспорта было запрещено на улицах Трехсвятительская и Владимирская. Также частично будет ограничено движение на улицах Михайловской, Большой Житомирской, Владимирской, Богдана Хмельницкого и бульваре Тараса Шевченко.

Отмечается, что движение по улицам будет постепенно восстанавливаться. Так, площадь Победы, улицы Жилянская и Саксаганского будут открыты в 11:15 в воскресенье, доступ до бульвара Дружбы народов и моста Патона появится около 13:15, а по улице Сечевых Стрельцов в 16:00.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 5 октября, в период с 19:00 до 20:00 в Киеве будет перекрыто движение транспорта по Крещатику. Ограничение движения вводится в связи с проведением праздничного шествия по случаю открытия киевского международного фестиваля театров кукол.