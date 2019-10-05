В центре Киева сегодня ограничат движение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ограничение продлится с 19:00 до 20:00

Сегодня, 5 октября, в Киеве ограничат движение транспорта на Крещатике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, в субботу с 19:00 до 20:00 от Европейской площади до пересечения улиц Крещатик и Михайловской будет перекрыто движение всего транспорта. Ограничения вводятся в связи с открытием киевского международного фестиваля театров кукол.

Отмечается, что в связи с фестивалем в центре Киева запланировано праздничное шествие с 19:00 до 20:00 по маршруту ул. Крещатик, 4 - Майдан Независимости - улица Крещатик, 36.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в связи с проведением марафона массово перекроют движение транспорта в период с 4 по 6 октября. В частности, будет перекрыто движение на около 40 улицах и трех мостах - Северном, Гаванском и мосту Патона.

Кроме того, до понедельника, 7 октября, в Киеве действует ограничение движения на Южном мосту со стороны улицы Бойчука. В связи с выполнением противоаварийных работ будет ограничено движение на 1,5 полосах (в направлении Выдубичей).