Рух в центрі Києва перекрито: карта

У Києві у період з 5 по 6 жовтня у зв'язку з проведенням марафону обмежать рух автомобільного транспорту центральними вулицями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, у зв'язку з проведенням марафону буде перекрито рух транспорту майже на 40 вулицях міста, а також на трьох мостах - Гаванському, Північному та мосту Патона. Так, з 4 по 6 жовтня перекрито рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової і Малої Житомирської.

Крім того, з 05:00 суботи до 22:00 неділі, 6 жовтня, рух транспорту був заборонений на вулицях Трьохсвятительська та Володимирська. Також частково буде обмежено рух на вулицях Михайлівській, Великій Житомирській, Володимирській, Богдана Хмельницького та бульварі Тараса Шевченка.

Зазначається, що рух вулицями буде поступово відновлюватися. Так, площа Перемоги, вулиці Жилянська і Саксаганського будуть відкриті в 11:15 у неділю, доступ до бульвару Дружби народів та мосту Патона з'явиться близько 13:15, а по вулиці Січових Стрільців в 16:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 5 жовтня, у період з 19:00 до 20:00 у Києві буде перекрито рух транспорту Хрещатиком. Обмеження руху вводиться у зв'язку з проведенням святкової ходи з нагоди відкриття київського міжнародного фестивалю театрів ляльок.