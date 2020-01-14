В Киеве на ул. Антоновича движение транспорта перекрыто: как объехать

Изменены маршруты троллейбусов 1, 12, 42-Д, 43, 50 и 20 автобусов, 20-К, 27, 51, 52
Из-за прорыва теплосети на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza перекрыто транспортное движение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В связи с этим изменены маршруты троллейбусов 1, 12, 42-Д, 43, 50 и 20 автобусов, 20-К, 27, 51, 52.
В КП "Киевпастранс" призывают пассажиров и водителей планировать свои маршруты с учетом этих изменений:
Напомним, в Киеве вечером 13 января произошел прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта.
В результате пострадали 9 человек, 7 из них остаются в больнице. Спасатели показали последствия прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza.