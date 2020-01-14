У Києві на вул. Антоновича рух транспорту перекритий: як об'їхати

Через прорив тепломережі на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza перекрито транспортний рух. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У зв'язку із цим змінено маршрути тролейбусів 1, 12, 42-Д, 43, 50 та автобусів 20, 20-К, 27, 51, 52.

У КП "Київпастранс" закликають пасажирів і водіїв спланувати свої маршрути з урахуванням цих змін:

тролейбуси № 1 курсують від вул. Маршальська до вул. Саперно-Слобідська;

тролейбуси № 12 - від ст. м. "Васильківська" до вул. Саперно-Слобідська;

тролейбуси № 42-Д - від просп. Відрадний до вул. Саперно-Слобідська;

тролейбуси № 43 - від Кібцентр до Дарницької пл. без заїзду на Либідську пл.;

тролейбуси № 50 - від вул. Милославська до Дарницької пл.;

автобуси № 20 - ст. м. "Площа Льва Толстого" - вул. Джона Маккейна - б-р Дружби Народів - ж/м "Корчувате";

автобуси № 20К: ст. м. "Площа Льва Толстого" - вул. Джона Маккейна - б-р Дружби Народів - вул. Маршальська;

автобуси № 27 - від с. Пирогів до Деміївської пл.;

автобуси № 51 - від ст. м. "Червоний хутір" до Деміївської пл.;

автобуси № 52 від вул. Закарпатська до Деміївської пл.



Нагадаємо, у Києві ввечері 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту.

В результаті постраждали 9 людей, 7 з них лишаються у лікарні. Рятувальники показали наслідки прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza.