У Києві на вул. Антоновича рух транспорту перекритий: як об'їхати

Змінено маршрути тролейбусів 1, 12, 42-Д, 43, 50 та автобусів 20, 20-К, 27, 51, 52
Через прорив тепломережі на вулиці Антоновича біля ТРЦ Ocean Plaza перекрито транспортний рух. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У зв'язку із цим змінено маршрути тролейбусів 1, 12, 42-Д, 43, 50 та автобусів 20, 20-К, 27, 51, 52.
У КП "Київпастранс" закликають пасажирів і водіїв спланувати свої маршрути з урахуванням цих змін:
Нагадаємо, у Києві ввечері 13 січня стався прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту.
В результаті постраждали 9 людей, 7 з них лишаються у лікарні. Рятувальники показали наслідки прориву труби біля ТРЦ Ocean Plaza.