Движение будет закрыто с 23:00 9 июня до 06:00 10 июня

Движение транспорта по проспекту Победы в Киеве частично ограничат с 08:00 до 23:00 9 июня и закроют с 23:00 9 июня до 06:00 10 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"В связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении ул. Победы и ул. Даниила Щербаковского будет ограничено движение транспорта низовой частью просп. Победы", - говорится в сообщении.

Корпорация "Киевавтодор" просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в Киеве завтра, 9 июня 2018 года, с 00:00 до 19:00 будет ограничено движение на ул. Крещатик.