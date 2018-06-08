В Киеве завтра будет ограничено движение на Крещатике

Движение транспорта будет ограничено с 00:00 до 19:00

В Киеве завтра, 9 июня 2018 года, с 00:00 до 19:00 будет ограничено движение на ул. Крещатик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, завтра с 9:00 до 19:00 на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) будет проходить праздничное мероприятие по случаю Дня медицинского работника-2018.

"Во время подготовки и проведения мероприятия движение транспортных средств будет запрещено на указанном участке с 00:00 до 19:00 9 июня и, соответственно, внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, которые курсируют по улице Крещатик", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на 5 дней ограничат движение транспорта на улице в районе Нивки.