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Движение поездов до Краматорска возобновлено. Будут прибывать с опозданием

Фото: поезда возобновили движение до Краматорска (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Движение поездов до Краматорска, которое было приостановлено из-за ночных обстрелов, возобновлено. Поезда будут прибывать с опозданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Движение поездов до станции Краматорск восстановлено! Ориентировочно в 13:00 прибудет поезд №45/46. Так же на станцию прибудут и все остальные запланированные поезда с соответствующим опозданием", - отметил он.

Кроме того, "Укрзализныця" продлила маршрут поезда №234/233 Днепр - Чоп до Покровска. Поезд будет отправляться ежедневно с 5 апреля из Покровска в 16:30.

Напомним, ранее сообщалось, что движение поездов до Краматорска было остановлено из-за обстрелов в ночь на 5 апреля и повреждения железной дороги.

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