Движение поездов до Краматорска возобновлено. Будут прибывать с опозданием

"Движение поездов до станции Краматорск восстановлено! Ориентировочно в 13:00 прибудет поезд №45/46. Так же на станцию прибудут и все остальные запланированные поезда с соответствующим опозданием", - отметил он.

Кроме того, "Укрзализныця" продлила маршрут поезда №234/233 Днепр - Чоп до Покровска. Поезд будет отправляться ежедневно с 5 апреля из Покровска в 16:30.