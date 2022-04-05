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Рух поїздів до Краматорська відновлено. Прибуватимуть із запізненням

Фото: потяги відновили рух до Краматорська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Рух поїздів до Краматорська, який був призупинений через нічні обстріли, відновлено. Потяги прибуватимуть із запізненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Рух поїздів до станції Краматорськ відновлено! Орієнтовно о 13:00 прибуде поїзд №45/46. Так само на станцію прибудуть і всі інші заплановані поїзди з відповідним запізненням", - зазначив він.

Крім того, "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда №234/233 Дніпро - Чоп до Покровська. Поїзд відправлятиметься щодня з 5 квітня з Покровська о 16:30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рух поїздів до Краматорська було призупинено через обстріли в ніч на 5 квітня і пошкодження залізниці.

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КраматорськВійна Росії проти України