ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Движение в направлении столицы затруднено из-за ДТП на трассе Киев-Одесса: есть пострадавшие

Новина українською →
Киев, Вторник 25 января 2022 08:17
Движение в направлении столицы затруднено из-за ДТП на трассе Киев-Одесса: есть пострадавшие Фото: движение в направлении столицы затруднено из-за ДТП на трассе Киев-Одесса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 25 января утром произошло ДТП на трассе Киев-Одесса. В результате чего движение в направлении столицы затруднено, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.

"Около 05:00 вблизи поселка Глеваха произошло ДТП с участием легковушки Toyota. Предварительно: есть пострадавшие. Затруднено движение в направлении города Киев. Организован объезд по встречной полосе", - говорится в сообщении.

В частности, к водителям обращаются с просьбой заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая указанную информацию.

Фото: на трассе Киев-Одесса произошло ДТП (t.me/kyivregionpatrolpolice)

Напомним, вчера 24 января, под Киевом легковой автомобиль влетел под фуру. В результате ДТП погибли четыре человека.

Добавим, в Хмельницком произошло смертельное ДТП с участием таможенника. В результате аварии погибла 90-летняя женщина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Одесса
NEWS
Ермак о нормандской встрече в Париже: это мощный сигнал
Ермак о нормандской встрече в Париже: это мощный сигнал
DAILY
Цена народной любви. Зачем власть активно раздает деньги украинцам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Цена народной любви. Зачем власть активно раздает деньги украинцам