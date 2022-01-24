На трассе под Киевом автомобиль влетел под фуру: погибли 4 человека

В понедельник, 24 января, в Киевской области легковой автомобиль влетел под фуру. В результате ДТП погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области в Facebook .

Трагедия произошла в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района. На трассе Киев-Одесса 37-летний водитель автомобиля марки Daewoo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. Фура находилась в это время на обочине дороги.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и 3 его пассажира погибли.

Фото: на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

На месте происшествия работало следственное управление полиции Киевской области. После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.