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На трассе под Киевом автомобиль влетел под фуру: погибли 4 человека

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Киевская область, Понедельник 24 января 2022 11:52
На трассе под Киевом автомобиль влетел под фуру: погибли 4 человека Фото: под Киевом легковушка влетела под фуру (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 24 января, в Киевской области легковой автомобиль влетел под фуру. В результате ДТП погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области в Facebook.

Трагедия произошла в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района. На трассе Киев-Одесса 37-летний водитель автомобиля марки Daewoo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. Фура находилась в это время на обочине дороги.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и 3 его пассажира погибли.

Фото: на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

На месте происшествия работало следственное управление полиции Киевской области. После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Напомним, в Хмельницке произошло смертельное ДТП с участием таможенника. В результате аварии погибла 90-летняя женщина.

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