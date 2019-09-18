Движение по мосту Метро частично восстановлено

Фото: мост Метро (РБК-Укриана)

Ранее движение было заблокировано из-за минера, грозившего подорвать мост

В среду, 18 сентября, движение на мосту Метро в Киеве частично восстановлено после спецоперации по нейтрализации злоумышленника, который грозил подорвать сооружение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, движение было восстановлено с левого на правый берег.

Напомним, во второй половине дня в полицию поступило сообщение о том, что красная ветка столичного метро, которая проходит через мост Метро, заминирована. Некоторое время спустя правоохранители обнаружили мужчину, который на мосту Метро угрожал устроить террористический акт. Своими действиями он парализовал движение на мосту, из-за чего в окружающих районах образовались многочисленные пробки.

Также было парализовано движение красной ветки метро. Поезда ездили только от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от "Лесной" до "Дарницы". На остальных станциях Метрополитен проверял информацию о минировании.

Спустя 4 часа злоумышленника задержали. Он оказался бывшим военным. В спецоперации было задействовано от 300 до 350 правоохранителей. Глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что здаержанному грозит лишение воли вплоть до пожизненного заключения.

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в результате происшествия никто не пострадал. Также отмечалось, что правоохранители не совершали выстрелов.