UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Движение "красной" веткой метро в Киеве ограничено

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве движение по "красной" ветке метро ограничено. Поезда курсируют от станции "Лесная" до "Шулявская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Это объясняют организационными причинами.

"По организационным причинам красная линия курсирует от станции "Лесная" к станции "Шулявская". Напомним, что метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободный", - говорится в сообщении.

Напомним, с самого утра в Киеве слышны взрывы, столичные власти призывают жителей города оставаться дома. Школы и сады в столице не работают, проезд в транспорте - бесплатный.

Добавим, по последним данным, по состоянию на 12:00 очевидцы сообщили о взрывах на Подоле и Левом Берегу, слышно их было во многих районах столицы.

Подробнее о ситуации в Киеве - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВторжение России в Украину