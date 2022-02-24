Движение "красной" веткой метро в Киеве ограничено

В Киеве движение по "красной" ветке метро ограничено. Поезда курсируют от станции "Лесная" до "Шулявская".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

"По организационным причинам красная линия курсирует от станции "Лесная" к станции "Шулявская". Напомним, что метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободный", - говорится в сообщении.

Напомним, с самого утра в Киеве слышны взрывы, столичные власти призывают жителей города оставаться дома. Школы и сады в столице не работают, проезд в транспорте - бесплатный.

Добавим, по последним данным, по состоянию на 12:00 очевидцы сообщили о взрывах на Подоле и Левом Берегу, слышно их было во многих районах столицы.

Подробнее о ситуации в Киеве - в материале РБК-Украина.