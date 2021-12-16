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Движение в Киеве затруднено: столицу сковали пробки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 16 декабря в Киеве образовались пробки. Наиболее сложная ситуация в центре столицы, а также на дорогах, где произошли ДТП или проводятся ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

На правом берегу Киева пробки образовались на бульваре Дружбы Народов, где произошли сразу семь ДТП. Движение также затруднено на улице Михаила Бойчука, Набережном шоссе, проспектах Победы и Степана Бандеры.

Пробки также замечены на проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки и улице Саперно Слободской.

Пробки на Южном мосту наблюдаются в сторону правого берега. Причина - дорожные работы на одном из участков магистрали.

Левый берег

На левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Николая Бажана и Бориспольском шоссе. Движение также затруднено на некоторых участках Харьковского шоссе, улице Светлая, проспекте Юрия Гагарина.

Фото: карта пробок в Киеве вечером 16 декабря (google.com/maps)

Напомним, 16 декабря в Киеве на бульваре Шевченко произошел провал асфальта. В результате из трех полос магистрали в сторону Бессарабской площади для движения открыта только одна.

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КиевДТП