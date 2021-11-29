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Движение в Киеве затруднено: столицу сковали пробки

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве образовались пробки в понедельник, 29 ноября. Движение транспорта затруднено на Набережном шоссе, проспекте Победы и других столичных магистралях из-за ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту Google Maps.

Правый берег

В городе образовались пробки на Набережном шоссе, проспекте Победы, бульваре Дружбы Народов, бульваре Леси Украинки, проспекте Степана Бандеры.

Затруднено движение транспорта мосту Метро, Северном мосту и мосту Патона. Причина большинства пробок в Киеве - ДТП.

Левый берег

На левом берегу в Киеве образовались пробки на проспекте Шухевича, бульваре Перова, Броварском проспекте, Харьковском шоссе.

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КиевДТП