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Рух у Києві ускладнено: столицю скували затори

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві утворилися затори в понеділок, 29 листопада. Рух транспорту ускладнено на Набережному шосе, проспекті Перемоги та інших столичних магістралях через ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту Google Maps.

Правий берег

У місті утворилися затори на Набережному шосе, проспекті Перемоги, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, проспекті Степана Бандери.

Утруднено рух транспорту мосту Метро, Північному мосту та мосту Патона. Причина більшості пробок у Києві – ДТП.

Лівий берег

На Лівому березі в Києві утворилися затори на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, Харківському шосе.

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КиївДТП