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Движение в Киеве парализовано

Новости » Общество     03.12.2019 - 08:59
Движение в Киеве парализовано
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на правом берегу

Во вторник, 3 декабря, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Набережно-Рыбальская, проспекте Победы, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко, улице Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе.

Затруднено движение транспорта на улице Жилянская, возле станции метро "Университет", "Вокзальная", "Площадь Льва Толстого", на улице Михаила Бойчука, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Вячеслава Чорновила. Пробки зафиксированы на Дарницком мосту и мосту имени Патона.

Движение в Киеве парализованоФото: пробки на правом берегу Киева (скриншот Google Maps)

На левом берегу значительные пробки не наблюдаются.

Напомним, вчера в Киеве выпал первый снег. Водителей просили не парковать машины вдоль дорог.

Ранее сообщалось, что в Киевской области во вторник, 3 декабря, ожидается ухудшение погодных условий

Киев сковали пробки: карта Движение в Киеве парализовано: карта пробок
Новости Украины Киевпробки
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