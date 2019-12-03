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Рух в Києві паралізовано

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 08:59
Рух в Києві паралізовано
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на правому березі

У вівторок, 3 грудня, у Києві утворились значні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворились на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Набережно-Рибальська, проспекті Перемоги, вулиці Січових стрільців, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Набережно-Хрещатицька, Набережному шосе.

Ускладнений рух транспорту на вулиці Жилянська, біля станції метро "Університет", "Вокзальна", "Площа Льва Толстого", на вулиці Михайла Бойчука, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулиці В'ячеслава Чорновола. Пробки зафіксовані на Дарницькому мосту та мосту імені Патона.

Рух в Києві паралізованоФото: пробки на правому березі Києва (скріншот Google Maps)

На лівому березі значні пробки не спостерігаються.

Нагадаємо, вчора у Києві випав перший сніг. Водіїв просили не паркувати машини вздовж доріг.

Раніше повідомлялося, що у Київській області у вівторок, 3 грудня, очікується погіршення погодних умов

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