Движение грузовиков в Киеве возобновили

"Движение восстановлено",- говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня с 10.00 в столице было ограничено движение большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за жары.

Запрет касался всех подъездов к Киеву.

Ранее правоохранители сообщали, что движение будет восстановлено сегодня ориентировочно в 20:00.