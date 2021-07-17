Движение грузовиков в Киеве возобновили

В Киеве разрешили движение большегрузного автотранспорта. Его сегодня ограничивали в связи с жарой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
"Движение восстановлено",- говорится в сообщении.
Отметим, что сегодня с 10.00 в столице было ограничено движение большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за жары.
Запрет касался всех подъездов к Киеву.
Ранее правоохранители сообщали, что движение будет восстановлено сегодня ориентировочно в 20:00.
Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области.