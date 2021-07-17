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На Киев и область надвигается гроза

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Киев, Суббота 17 июля 2021 15:07
На Киев и область надвигается гроза Фото: на Киев и область надвигается гроза (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области. В ближайший час столицу и область накроет гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В Киеве и Киевской области ближайший час и до конца суток 17 июля гроза",- говорится в сообщении.

По информации синоптиков, завтра, 18 июля днем на Западе Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.

В связи с ухудшением погодных условий, спасатели опубликовали ряд правил, которые необходимо соблюдать во время шквалов и гроз:

  • плотно закройте окна в помещении, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и не паркуйте рядом с ними автотранспорт;
  • во время грозы отключите электроприборы (они притягивают разряд), отключите телевизор от антенны, не пользуйтесь мобильным телефоном;
  • на открытых участках следует спуститься как можно ниже, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
  • в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Напомним, завтра грозовые дожди охватят все западные и северные, а также местами центральные области.

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