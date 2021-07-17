На Киев и область надвигается гроза

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области. В ближайший час столицу и область накроет гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В Киеве и Киевской области ближайший час и до конца суток 17 июля гроза",- говорится в сообщении.

По информации синоптиков, завтра, 18 июля днем на Западе Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.

В связи с ухудшением погодных условий, спасатели опубликовали ряд правил, которые необходимо соблюдать во время шквалов и гроз: