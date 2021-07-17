На Киев и область надвигается гроза
Фото: на Киев и область надвигается гроза (pixabay)
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области. В ближайший час столицу и область накроет гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В Киеве и Киевской области ближайший час и до конца суток 17 июля гроза",- говорится в сообщении.
По информации синоптиков, завтра, 18 июля днем на Западе Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.
В связи с ухудшением погодных условий, спасатели опубликовали ряд правил, которые необходимо соблюдать во время шквалов и гроз:
- плотно закройте окна в помещении, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев и не паркуйте рядом с ними автотранспорт;
- во время грозы отключите электроприборы (они притягивают разряд), отключите телевизор от антенны, не пользуйтесь мобильным телефоном;
- на открытых участках следует спуститься как можно ниже, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Напомним, завтра грозовые дожди охватят все западные и северные, а также местами центральные области.