Рух вантажівок у Києві відновили

У Києві дозволили рух великовантажного автотранспорту. Його сьогодні обмежували у зв’язку зі спекою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
"Рух відновлено", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що сьогодні з 10.00 у столиці було обмежено рух великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн через спекотну погоду.
Заборона стосувалася всіх під’їздів до Києва.
Раніше правоохоронці повідомляли, що рух буде відновлено сьогодні орієнтовно до 20:00.
Нагадаємо, синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Києві та Київській області.