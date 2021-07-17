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Рух вантажівок у Києві відновили

Автор: Марія Кучерявець

У Києві дозволили рух великовантажного автотранспорту. Його сьогодні обмежували у зв’язку зі спекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

"Рух відновлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні з 10.00 у столиці було обмежено рух великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн через спекотну погоду.

Заборона стосувалася всіх під’їздів до Києва.

Раніше правоохоронці повідомляли, що рух буде відновлено сьогодні орієнтовно до 20:00.

Нагадаємо, синоптики попереджають про погіршення погодних умов у Києві та Київській області.

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