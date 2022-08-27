Движение на дороге Львов - Краковец временно перекрыли: названа причина

Сегодня, 27 августа, вечером правоохранители перекрыли движение на трассе Львов - Краковец. Там произошло ДТП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области в Telegram.
По информации правоохранителей, вблизи села Наконечное Второе вытягивают фуру, которая съехала с дороги.
"Дорога будет перекрыта не менее одного часа", - добавили в полиции.
Напомним, ранее стало известно, что на трассе Киев-Чоп возле Нагорного во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.