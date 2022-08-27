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Движение на дороге Львов - Краковец временно перекрыли: названа причина

Фото: движение на дороге Львов - Краковец временно перекрыли (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 27 августа, вечером правоохранители перекрыли движение на трассе Львов - Краковец. Там произошло ДТП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области в Telegram.

По информации правоохранителей, вблизи села Наконечное Второе вытягивают фуру, которая съехала с дороги.

"Дорога будет перекрыта не менее одного часа", - добавили в полиции.

Напомним, ранее стало известно, что на трассе Киев-Чоп возле Нагорного во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

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ДТПЛьвовская область