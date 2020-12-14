ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На танкере в Саудовской Аравии произошел взрыв

Понедельник 14 декабря 2020 10:39
На танкере в Саудовской Аравии произошел взрыв
Фото: танкер (flickr.com tfadam)
Автор: Андрей Козловский

В районе порта Джидда Саудовской Аравии на танкере под сингапурским флагом произошел пожар и прогремел взрыв. Инцидент случился во время разгрузки судна.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, причиной пожара и последующего взрыва на танкере BW Rhine стал неустановленный "внешний источник".

"Возможно, что часть нефти вылилась из судна, но это не подтверждено, и приборы в настоящее время показывают, что уровень масла на борту находится на том же уровне, что и до инцидента", - говорится в заявлении владельцев судна.

Отмечается, что экипаж танкера потушил огонь, никто из них не пострадал.

Напомним, ранее в Красном море у побережья Саудовской Аравии подорвался на мине танкер.

Также РБК-Украина писало, что у берегов Шри-Ланки загорелся нефтетанкер. Огонь на судне не могли ликвидировать в течение нескольких дней.

Кроме того, в Азовском море произошел взрыв на танкере, который шел под российским флагом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия танкер

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь