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Двигаются в сторону Киева. Военные просят помочь найти колонну российских террористов

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военнослужащие ищут колоне опасных российских террористов, которая движется на Киев. Колонну можно распознать по обозначению " V " на военной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Эта группа террористов, как предупреждают правоохранители, прибыла в Украину со специальной задачей.

"Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение", - заявили в МВД.

Как ранее рассказывали в СБУ, сообщить о расположении кафиров можно через чат-боты в Telegram: @stop_russian_war_bot и @stop_russian_war

Напомним, в материале РБК-Украина можно узнать все события сегодняшнего дня войны с РФ.

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КиевВоенная техникаВойна России против Украины