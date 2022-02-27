Двигаются в сторону Киева. Военные просят помочь найти колонну российских террористов

Украинские военнослужащие ищут колоне опасных российских террористов, которая движется на Киев. Колонну можно распознать по обозначению " V " на военной технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Эта группа террористов, как предупреждают правоохранители, прибыла в Украину со специальной задачей.
"Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киеву! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение", - заявили в МВД.
Как ранее рассказывали в СБУ, сообщить о расположении кафиров можно через чат-боты в Telegram: @stop_russian_war_bot и @stop_russian_war
Напомним, в материале РБК-Украина можно узнать все события сегодняшнего дня войны с РФ.