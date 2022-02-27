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Рухаються в бік Києва. Військові просять допомогти знайти колону російських терористів

Автор: Дмитро Левицький

Українські військовослужбовці шукають колоне небезпечних російських терористів, яка рухається на Київ. Колону можна розпізнати за позначенням "V" на військовій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Ця група терористів, як попереджають правоохоронці, прибула в Україні зі спеціальним завданням.

"Звертаємося до всіх громадян Київської області та Києва! Всі хто бачив, зафіксував, знає місце знаходження цієї колони, терміново надати дані українським захисникам, або за можливості не дозволити їх подальше переміщення", - заявили в МВС.

Як раніше розповідали в СБУ, повідомити про розташування окупантів можна через чат-боти в Telegram: @stop_russian_war_bot та @stop_russian_war

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна можна дізнатися про всі події сьогоднішнього дня війни з РФ.

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КиївВійськова технікаВійна Росії проти України