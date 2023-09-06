Двічі збила усі цілі. Наєв показав роботу Gepard в Житомирській області

В Житомирській області, під час повітряних атак країни-терориста 19 й 30 серпня, зенітно-артилерійська установка Gepard знищила усі цілі.

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу командування.

Як відзначив Наєв, військове командування вживає усі заходи для посилення систем протиповітряної оборони України. За його словами, в Житомирській області, під час повітряних атак Росії 19 й 30 серпня, екіпаж установки Gepard приземлив усі цілі, які зайшли в зону його ураження.

"Слід розуміти, що це лише п’ять ворожих "шахедів", але вони могли нанести дуже велику шкоду як цивільному населенню, так і об'єктам критичної інфраструктури", - пояснив Наєв.

Фото: зенітно-артилерійська установка Gepard (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Під час зустрічі з екіпажем зенітно-артилерійської установки командувач Об’єднаних Сил подякував бійцям за їх роботу.

"Ми робимо все для того, щоб збільшити ефективність системи протиповітряної оборони. Зокрема створюємо нові мобільні вогневі групи, які працюватимуть на тих чи інших загрозливих напрямках", - додав Наєв.

Зенітно-артилерійська установка Gepard

Gepard - це німецька зенітна самохідна артилерійська установка, яка вироблялася компанією Krauss-Maffei з середини 1970-х років. Установка обладнана двома 35-мм автоматичними гарматами на базі танка Leopard 1 й здатна вести вогонь по цілях на відстані 4 км та висотах до 3 км.

Техніка була розроблена ще у 1960-х роках, проте зараз Gepard допомагає українським військових на фронті, а також захищає небо над мирними жителями.