ua en ru
Ср, 06 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дважды сбила все цели. Наев показал работу Gepard в Житомирской области

Среда 06 сентября 2023 12:47
UA EN RU
Дважды сбила все цели. Наев показал работу Gepard в Житомирской области Фото: зенитно-артиллерийская установка Gepard (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Сергей Пышкин

В Житомирской области, во время воздушных атак страны-террориста 19 и 30 августа, зенитно-артиллерийская установка Gepard уничтожила все цели.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу командования.

Как отметил Наев, военное командование принимает все меры для усиления систем противовоздушной обороны Украины. По его словам, в Житомирской области, во время воздушных атак России 19 и 30 августа, экипаж установки Gepard приземлил все цели, которые зашли в зону его поражения.

"Следует понимать, что это всего пять вражеских "шахедов", но они могли нанести очень большой вред как гражданскому населению, так и объектам критической инфраструктуры", - пояснил Наев.

Фото: зенитно-артиллерийская установка Gepard (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Во время встречи с экипажем зенитно-артиллерийской установки командующий Объединенных Сил поблагодарил бойцов за их работу.

"Мы делаем все для того, чтобы увеличить эффективность системы противовоздушной обороны. В частности создаем новые мобильные огневые группы, которые будут работать на тех или иных угрожающих направлениях", - добавил Наев.

Зенитно-артиллерийская установка Gepard

Gepard - это немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка, которая производилась компанией Krauss-Maffei с середины 1970-х годов. Установка оборудована двумя 35-мм автоматическими пушками на базе танка Leopard 1 и способна вести огонь по целям на расстоянии 4 км и высотах до 3 км.

Техника была разработана еще в 1960-х годах, однако сейчас Gepard помогает украинским военным на фронте, а также защищает небо над мирными жителями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Умеров стал новым министром обороны Украины
Умеров стал новым министром обороны Украины
DAILY
Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Умеров вместо Резникова. Как искали нового министра обороны и чего от него ждут