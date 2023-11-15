Двічі віце-чемпіон Формули-1 оголився зі шляхетною метою: пікантні подробиці

34-річний фін погодився на публікацію своїх світлин у стилі ню у спеціальному календарі. Соціальний проект отримав назву BOTTASS 2024, що стало грою слів із прізвища спортсмена та слова "дупа" англійською.

Боттас таким незвичайним чинном вирішив підтримати наукові дослідження боротьби з раком простати. Кожен екземпляр календаря продають за 19,90 євро. Чверть цієї суми буде перерахована на вивчення онкологічного захворювання.

Ветеран Формули-1 Боттас у нинішньому сезоні набрав 10 очок за кермом швейцарської команди. Найкращий результат фінського пілота – 8-ме місце в Бахрейні та Катарі. Його партнер по стайні Чжоу Гуаньюй здобув лише 6 залікових пунктів.

Хто такий Валттері Боттас

Уродженець громади Настола, захопився автоперегонами в 6 років. Виступав у різноманітних європейських серіях, а в 2010-2012 рр. був тест-пілотом і резервістом "Вільямса".

Дебютував на рівні F1 у сезоні-2013. За кермом "Вільямса" провів 4 роки та перебрався у "Мерседес", де став напарником Льюїса Хемілтона. Виступав у німецькій стайні 5 сезонів, у яких по два рази фінішував другим і третім у загальному заліку чемпіонату.

Загалом здобув 10 перемог, виграв 20 поулів, показав 19 найкращих кіл і 67 разів зійшов на подіум (221 гран-прі). Займається благодійністю на батьківщині, а в 2021 році став співвласником хокейного клубу "Лахті Пеліканс".