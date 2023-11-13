ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ферстаппен несподівано сів за кермо "Феррарі" в Італії

Скарперія-е-Сан-П'єро, Понеділок 13 листопада 2023 13:30
UA EN RU
Ферстаппен несподівано сів за кермо "Феррарі" в Італії Фото: Макс Ферстаппен і Тьєррі Вермюлен поруч із "Феррарі" GT (grandpx.news)
Автор: Антон Федорців

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен змінив машину Формули-1 "Ред Булл" на болід "Феррарі" для Чемпіонату GT Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) на трасі "Муджелло" в італійській Тоскані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blick.

26-річний нідерландець протестував Ferrari 296 GT3. Заїзди відбулися на власному автодромі Скудерії неподалік від Флоренції.

Ферстаппен вирішив допомогти співвітчизнику Тьєррі Вермюлену. Син менеджера чинного чемпіона Формули-1 Раймонда Вермюлена захищає кольори "Феррарі" в серії DTM. Пілот "Ред Булла" провів серію кіл, щоб дати кілька порад щодо пілотування Вермюлену-молодшому.

"Я радий допомогти Тьєррі. Ми наче одна велика родина. Окрім того, я фанат GT і сімрейсінгу", – коротко прокоментував виступ під знаменами "Феррарі" Ферстаппен.

Сезон-2023 у Deutsche Tourenwagen Masters (DTM)

У травні-жовтні відбулося 8 етапів чемпіонату, в яких узяли участь 14 команд (6 виробників). Кожен гран-прі складався з двох гонок.

Чемпіоном сезону став австрієць Томас Прайнінг. Він набрав 246 очок у складі команди "Мантей Рейсінг" із шасі "Порше". Стайня чемпіона також здобула Кубок команд (357 пунктів).

Натомість Вермюлен їздив на шасі "Феррарі" в команді "Еміль Фрай Рейсінг". За рік він набрав усього 58 очок. Найвище досягнення – 5-те місце на "Заксенрінг".

До слова, раніше Ферстаппен виграв Гран-прі Мексики з другого ряду на старті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ferrari Формула-1
NEWS
Українські війська продовжили наступ у західній частині Запорізької області: карти ISW
Українські війська продовжили наступ у західній частині Запорізької області: карти ISW
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом