Двічі по 1100 кг: Малюк розкрив деталі третьої атаки СБУ на Кримський міст

За його словами, було двічі уражено ключові опори мосту. Для цього СБУ застосувала два заряди вибухівкою по 1100 кг.

"Додаткових деталей не буду розповідати зі зрозумілих причин. Але повірте: це - початок нової епохи. Ми міст жалили тричі. У 2022 році заходили з суші автівкою з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті, у 2023 році заходили двома бойовими дронами СБУ "Sea Baby" по воді", - розповів Малюк.

Він зауважив, що цього разу міст було атаковано під водою.

"Точно можу вам сказати: разом з 13 Головним управлінням ДВКР СБУ ми розпочали нову епоху "морської історії", - підкреслив голова СБУ.

Удар по Кримському мосту

Нагадаємо, 3 червня 2025 року Служба безпеки України здійснила успішну підводну атаку на Кримський міст, підірвавши опори споруди. Через це рух по мосту було тимчасово призупинено.