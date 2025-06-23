Дважды по 1100 кг: Малюк раскрыл детали третьей атаки СБУ на Крымский мост

Последняя атака Службы безопасности Украины по крымскому мосту была двойной. СБУ использовали два заряда взрывчатки весом 1100 кг.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк во время общения с журналистами.

По его словам, были дважды поражены ключевые опоры моста. Для этого СБУ применила два заряда взрывчаткой по 1100 кг.

"Дополнительных деталей не буду рассказывать по понятным причинам. Но поверьте: это - начало новой эпохи. Мы мост жалили трижды. В 2022 году заходили с суши машиной с 21 тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте, в 2023 году заходили двумя боевыми дронами СБУ "Sea Baby" по воде", - рассказал Малюк.

Он отметил, что на этот раз мост был атакован под водой.

"Точно могу вам сказать: вместе с 13 Главным управлением ГВКР СБУ мы начали новую эпоху "морской истории", - подчеркнул глава СБУ.

Удар по Крымскому мосту

Напомним, 3 июня 2025 года Служба безопасности Украины осуществила успешную подводную атаку на Крымский мост, взорвав опоры сооружения. Из-за этого движение по мосту было временно приостановлено.