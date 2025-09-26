Дві третини захищених енергоспоживачів не мають стосунку до критичної інфраструктури, - Рябцев

"Не знаю чому так, але ось така ситуація є. Але скорочення переліку захищених споживачів не входить у повноваження НКРЕКП, воно входить вповноваження лише Кабінету Міністрів", - каже він.

Експерт розповів, що відповідне завдання було поставлено перед Міністерством енергетики, і воно має до кінця цього року розробити проєкт постанови уряду, який передбачає новий механізм формування тих самих переліків захищених споживачів, критерії потрапляння до цього переліку і переформатування цього самого переліку.

За словами Рябцева, у списку нині є багато компаній, що не мають нічого спільного з критичною інфраструктурою, проте користуються пільгами.

"Там зараз до двох третин тих підприємств, які не мають жодного стосунку до критичної інфраструктури. З яких причин, чому вони туди потрапили - невідомо, але досі вони там, і це означає, що величезна кількість суб'єктів у нас зараз не сплачує за спожиту електричну енергію і при цьому їх неможливо від'єднати від мережі, тому що це заборонено відповідними рішеннями Кабміну", - пояснив Геннадій Рябцев.

Він підкреслив, що проблему мали вирішити ще кілька років тому. Експерт називає ситуацію "повним парадоксом", адже постанову мали розробити ще два з половиною роки тому, коли було ухвалено відповідне рішення Радою національної безпеки й оборони.

"Два з половиною роки! Хто там лобіює чи це байдуже всім - ухвалення такого рішення, не знаю, це не моя справа розбиратися, тому що це право компетентних органів розбиратися, чому досі цього не зроблено", - наголосив Рябцев.