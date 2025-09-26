Две трети защищенных энергопотребителей не имеют отношения к критической инфраструктуре, - Рябцев

"Не знаю почему так, но вот такая ситуация есть. Однако сокращение перечня защищенных потребителей не входит в полномочия НКРЭКУ, оно входит в полномочия только Кабинета Министров", - говорит он.

Эксперт рассказал, что соответствующая задача была поставлена ​​перед Министерством энергетики, и оно должно до конца этого года разработать проект постановления правительства, предусматривающий новый механизм формирования тех же перечней защищенных потребителей, критерии попадания в этот перечень и переформатирование этого самого перечня.

По словам Рябцева, в списке сейчас много компаний, которые не имеют ничего общего с критической инфраструктурой, однако пользуются льготами.

"Там сейчас до двух третей тех предприятий, которые не имеют никакого отношения к критической инфраструктуре. По каким причинам, почему они туда попали - неизвестно, но до сих пор они там, и это означает, что огромное количество субъектов у нас сейчас не платит за потребленную электрическую энергию и при этом их невозможно отсоединить от сети, потому что это запрещено соответствующими решениями Кабмина", - объяснил Геннадий Рябцев.

Он подчеркнул, что проблему предстояло решить еще несколько лет назад. Эксперт называет ситуацию "полным парадоксом", ведь постановление должно было быть разработано еще два с половиной года назад, когда было принято соответствующее решение Советом национальной безопасности и обороны.

"Два с половиной года! Кто там лоббирует или это безразлично всем - принятие такого решения, не знаю, это не мое дело разбираться, потому что это право компетентных органов разбираться, почему до сих пор этого не сделано", - подчеркнул Рябцев.