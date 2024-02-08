Дві системні проблеми. На що українські біженці скаржаться чеському омбудсмену

У 2022 році від українців поступило 120 заяв, у 2023-му – 90. Водночас майже половина минулорічних звернень стосувалася ситуації із житлм та відмови у тимчасовому захисті. Ще 25 заяв були про соціальне забезпечення. Зокрема, біженці намагалися вирішити проблеми з браком грошей на основні життєві потреби й житло, з визнанням права на гуманітарну допомогу і з отриманням гуманітарної допомоги чи екстреної допомоги, повідомила речниця чеського громадського захисника прав людини Маркета Бочкова.

Завдяки цим скаргам чеський омбудсмен Станіслав Кржечек виявив дві системні проблеми. Одна з них стосується біженців, які доглядають близьких із інвалідністю і тому не можуть працювати.

"Ми вже й раніше звертали увагу, що оплатити основні життєві потреби і житло іноді не здатні навіть ті отримувачі гуманітарної допомоги, які працюють. А ті, хто через догляд не працює, перебувають у ще складнішій ситуації", – зазначила вона.

Друга проблема – отримання тимчасового захисту в Чехії людей, які вже отримували такий захист в іншій державі.

"Чеські органи, посилаючись на закон про статус осіб із тимчасовим захистом Lex Ukrajina, відмовляються надавати тимчасовий захист прибулим із України, які вже отримали його раніше чи подали прохання про нього в іншій державі ЄС. Вони навіть не з’ясовують, чи мають прохачі тимчасового захисту серйозну причину для переїзду в Чехію. Ця практика, на нашу думку, суперечить директиві ЄС про тимчасовий захист", – сказала Маркета Бочкова.

За її словами, омбудсмен регулярно звертає увагу МВС на проблеми з умовами надання тимчасового захисту.