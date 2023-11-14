Дві речі. У Зеленського нагадали союзникам, що потрібно для програшу РФ у війні

За його словами, Росія загрузла у важких боях і нікуди вже не просунеться, а репутація її армії виглядає "вкрай непрезентабельно".

"Росія змушена вже відверто мілітаризувати всю країну, нескінченно мобілізувати непотрібних людей з бідних регіонів і з в'язниць, шукати снаряди. І все це тільки для того, щоб вистояти в Україні. Росія вже явно не виглядає вчорашнім "впливовим світовим гравцем", - додав Подоляк.

Він додав, що зараз країна-агресор думає про те, як вистояти в обороні, самозберегтися та утримати контроль над окупованими територіями.

"І щоб цього не сталося, щоб Росія точно програла, партнери повинні прийняти дві речі. Перша: Росія може і повинна програти. Ще раз: може і зобов'язана пограти. Це важливо для всіх нас. Друге: зброя - її технологічність, обсяг і своєчасність постачання - має значення. І саме це - єдине правильне рішення", - наголосив радник голови ОП.

Заклик України про постачання зброї

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив перед Радою ЄС. Зокрема, він закликав збільшити постачання зброї для наших військових.

Глава МЗС звернув увагу своїх колег з країн ЄС на передачу бойової авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, броньованих машин, танків, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, радарів, дронів, далекобійних ракет і не тільки.